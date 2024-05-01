Ali Duran Topuz: 1 Mayıs’ı bir gün önceden ‘yasa dışı’ ilan etmek iyi fikir değil mi?

Vatandaşlar bu bölgelere gelirse, geldiği an itibarı ile vatandaş olmaktan çıkacaklar, diyor vali bey bize. “Trafik anlamında sıkıntı” zaten 1 Mayıs dahil siyasal haklı gösterileri engellemek için çok kullanılan amiyane bir argüman: Elbette 1 Mayıs kutlanacaksa, işçiler, dostları, yoldaşları buluşacaksa trafik de tıkanacak, şehir de duracak! Yoksa ne anlamı var 1 Mayıs’ın? 1 Mayıs’ın anlamı zaten bu! Böyle olmasını istemiyorsanız, Taksim’e gelecek olanların güvenliğini sağlarsınız, gelecek olanlara karşı güvenlikçiliğe soyunmazsınız olur biter.

“İsterdik ki Yenikapı’da, Maltepe’de vatandaşlarımızın coşku içerisinde kutlayacakları bir alan olsun. Taksim’e de çocuklarının, eşlerinin elinden tutarak gezmeye gelsin.”

İşçiyi vatandaş saymadığı gibi, kalan yurttaşları da yetişkin saymıyor, kimin nerede ne yapacağını emrediyor vali bey.

“Herkes için belli bir sayıda Taksim’e çelenk koymak isteyenlere emniyet teşkilatımız rehberlik ederek Taksim’e kadar getiriyor. Çelenk sunmalarını ve kısıtlı sayıdaki kişinin karanfil bırakmasına rehberlik ediyoruz. CHP’nin şu an itibarıyla Taksim’e çelenk koyma ya da karanfil koyma ile ilgili bir müracaatı yok. CHP İl Başkanını aradım, kendisine de hatırlattım. Eğer yarın çelenk koyma isteniyorsa bugünden müracaatlarını yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa belli bir sayıdaki kişiye çelenk koyma, karanfil koyma ile ilgili rehberlik edeceğimizi söyledim.”

Ana muhalefet partisi, Taksim’e “çelenk koymak” veya “karanfil bırakmak” için emniyet teşkilatının rehberliğine neden ihtiyaç duysun ki? Yolu mu bulamazlar? Çelengi koyacak yeri mi bilemezler? Karanfilleri nereye bırakacaklarını mı çıkaramazlar? Ana muhalefet partisi kendisini valiliğin, emniyetin arzusuna göre niye ve nasıl “sınırlı sayıda kişi”ye indirgesin? Sayı sınırını niye emniyet belirlesin? Peki muhalefet dışındaki “herkes” niye aynı şeyleri kabul etsin? Bu retorik sorulara valinin cevabı yine aynı retorik olur: Yasadışı, trafik, yasak meydan, serbest 40 meydan…

Ali Duran Topuz’un yazısı