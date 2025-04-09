Ali D. Ulusoy: Toplum psikolojisinde en büyük adaletsizlik eşitliğin ihlalidir

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bana göre en büyük adaletsizlik idari, hukuksal ve yargısal kararlarda ve tercihlerde eşit davranılmaması ve ‘adamına göre farklı muamele’. Kişiler nezdinde en kabul edilemez adaletsizlik benim gözlemime göre bu. Toplum vicdanının en çok tepki verdiği adaletsizlik bu. Aynı veya benzer suçlamayla suçlanan herkese haksız yere ceza verildiğinde bu adaletsizliğe kişiler ve toplum vicdanında gösterilen tepki 10 üzerinden 7 ise, aynı durumda olup aynı fiilleri işleyen iki kişiden birine ceza verilip diğerine verilmediğinde kişiler ve toplum vicdanında gösterilen tepki 10 üzerinden 10’a çıkar.

Yani toplum psikolojisinde en büyük adaletsizlik eşitliğin ihlalidir. Adaletin temel bazı (subasmanı) ve taşıyıcı kolonu eşitliktir. Hatta gerçekten suç işleyen iki kişiden biri cezalandırılır ama diğeri cezalandırılmazsa toplum vicdanı bunu da adaletsizlik kabul eder ve gerçekten suç işleyenin aldığı ceza da bu durumda adaletsiz kabul edilebilir. Kişiler ve toplum vicdanında eşitlik ilkesi neden bu kadar önemsenir? Sonuçta adaletsizliğin sana yapılıp yapılmaması önemli değil mi? Neden aynı durumda olduğun diğeri için alınan karar sana yapılan muamele için belirleyici olsun?

Tam bir mantığı yok aslında. Buradaki adaletsizlik duygusu daha çok güdüsel hatta içgüdüsel gibi. Sebebi tam da açıklanamayan doğal bir tepki. ‘Çifte standart’ toplum ve kişi vicdanında kabul görmüyor ve doğal ve adil kabul edilemiyor. Hatta bundan daha da vahim olan şey ise bu eşitsizliğin ve kişiye göre farklı muamelenin sistemde olağanlaşması, normalleşmesi ve ‘norm’ haline gelmesi. Bir ülkenin adalet sistemini en çok çürüten şey ise bu rutinleşme.

Ali D. Ulusoy’un yazısı