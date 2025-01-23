Ali D. Ulusoy: Grand Kartal Otel, kaçak faaliyet gösteriyormuş demek yanlış olmaz

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Grand Kartal Otel, kaçak veya illegal olarak faaliyet gösteriyormuş demek yanlış olmaz. Çünkü yangına uygunluk belgesi alamadıysa (ki almaya çalıştığı ama alamadığı anlaşılıyor) otelin turizm işletme belgesi mevzuat uyarınca 30 Nisan 2024 itibarıyla geçersiz hale gelmiş görünüyor. Ayrıca halen geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı da bulunmadığı anlaşılıyor.

Bolu Kartalkaya’da bir otelde dün çıkan büyük yangında 79 kişinin ölümü üzerine benim gördüğüm kadarıyla ilgili makamlar (Kültür ve Turizm Bakanı, Bolu Belediye Başkanı, Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMO), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) temsilcileri) açıklamalar yaptı.

Her biri de esas olarak olayda kendi kurumlarının hiç hatası ve kusuru olmadığını ve hatanın başka kurumlarda veya kişilerde olduğunu ileri sürüyorlar.

Hatta TMMO ve EMO temsilcilerinin açıklamalarında (kasıt bu olmasa da) bu yangını kendi mensuplarına daha fazla iş alanı potansiyeli yaratma oportunizmi şeklinde algılanabilecek ve yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek ifadeler bulunması da gözlerden kaçmadı.

Konu sıcaklığını kaybetmesin diye aceleyle de olsa olay hakkındaki mevzuatı taradım.

İşin hukuksal boyutunda, otel sahibi ve işletmecisi ile otel personeli, yani özel hukuk boyutu hariç tutulacak olursa, bu yangının oluşması ve bu kadar can kaybından dolayı sorumlu ve yetkili idari makamlar benim yorumuma göre şöyle:

1. Anlaşılan o ki otel Turizm Bakanlığından alınmış turizm işletme belgesine sahip.

2. Otelin bulunduğu yer, Bolu merkez belediyesi ve ilçe belediyeleri dahil hiçbir belediyenin belediye sınırları ve mücavir alanı içinde değil. Bu durumda otelin bulunduğu yer Bolu İl Özel İdaresi sınırları içinde kalıyor. Bolu İl Özel İdaresinin yürütme organının başı ise Bolu Valisi.

Ali D. Ulusoy’un yazısı