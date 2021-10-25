Ali Çınar: Büyükelçi kararı gerçekleşirse muhtemel Erdoğan-Biden görüşmesi bile olmayabilir

İtalya’nın başkenti Roma’da 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak G-20 Liderler Zirvesi’ne çok az bir süre kala, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin tansiyonu yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı gerçekleşirse, başta ABD olmak üzere Batı ile daha da sıkıntılı bir sürece girilmesi bekleniyor. Hatta bu karar çerçevesinde, muhtemel Tayyip Erdoğan-Joe Biden görüşmesi bile olmayabilir. Bu görüşmede, F-35 ve F-16 konularının yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ve masada duran sorunların konuşulması beklenmekteydi.

Konuştuğum iki emekli Amerikan diplomatı, Türkiye’deki bazı yabancı misyon şeflerinin sosyal medyadan ortak açıklama yaptıklarına değinirken, Donald Trump dönemindeki Dışişleri Bakanlığı’nın da gerek sosyal medyadan gerekse de basın toplantılarında zaman zaman Kavala serbest bırakılması konusunu dile getirdiğine dikkat çekti.

Tabii, Türk-Amerikan ilişkilerinde halihazırda pek çok sıkıntı varken, büyükelçi krizinin, olayları daha da tırmandırma ihtimali çok yüksek. Türkiye’nin ABD’den F-16 satışı ve modernizasyonu talebinin olduğu süreçte, herhangi bir politik krizin doğması, bunu da riske atabilir.

Ali Çınar’ın yazısı