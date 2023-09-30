Ali Bayramoğlu: Türkiye’de kanun devleti var mı?

Türkiye’de hukuk devleti yok, bu açık.

Peki kanun devleti var mı?

O da şüpheli.

Dün iktidarın öngörüleri, yönlendirmeleri sonuç verdi, en azından yüksek mahkemeyle ile iktidarın hükümleri paralel sonuçlandı.

Yargıtay Osman Kavala’nın müebbet hapsini, Can Atalay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater Utku’nun 18 yıl hapis cezalarını onandı.

İddiaya göre, bu kişiler hükümeti darbe yaparak devirmeye çalışmaktan mahkum oldular. Gezi olayları vasıtasıyla ve kendi başlarına…

Esasen, kanun düzeni, iktidarın gölgesinde ve onun ihtiyaçları istikametinde adli prosedürleri kullanarak bir suç inşa etti, suçlu teşhis etti, delil üretti ve mahkum etti.

Olan budur.

Vahim ve yazık…

İnsanlara yazık…

İlkeler ve adalet bakımından vahim…

Hukuk, hak, özgürlük artık sadece iktidar ve ona biat edenler için var…

Bu mudur güçlü Türkiye?