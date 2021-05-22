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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Türkiye hiç bu kadar rejimsel bir tehlikenin sınırında olmadı

Çakıcı gibi bir ismin, neredeyse tüm muhalefet liderlerini, Kılıçdaroğlu’nu Babacan’ı, Davutoğlu’nu tehdit ettiği, siyasi dille siyasi alanda baş gösterdiği, iktidarın küçük ortağı tarafından aleni destek ve açıklamalarla korunduğu, büyük ortağı tarafından sessizlikle desteklendiği tarz bir dönem hiç olmadı.

Mehmet Ağar, Engin Alan, Korkut Eken ve Alaattin Çakıcı’nın, yeni dönemin simge üssü Palmira oteldeki pozlarının anlamı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

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Kimse, bu düzenek hep vardı, yine var, diyerek bu olanı sıradanlaştırmamalı.

Evet, hep vardı, her dönemin, her iktidarın bu tür bir sistemi oldu. Ancak bu kez, karşı ağırlık yok, toplumun tepki imkanı yok, kısmi temizlik, sorgu araçları yok, yargı yok, hukuk yok.

Türkiye suç örgütlerinin siyasallaşması bakımından hiç bu kadar rejimsel bir tehlikenin sınırında olmadı.

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Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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