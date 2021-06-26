Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Önümüz Erdoğan seçimleri kaybetse de o kadar açık değil

Parlamenter sisteme geri dönüş büyük bir anayasa değişikliği, ardından mevzuat değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi, referanduma sunulması için en az 360 milletvekili lazım. Mevut kutuplaşmada bu rakamın bir blokta toplanması imkansız gibi görünüyor.

Anlamı ne bunun?


Böyle bir ihtimal karşısında seçimleri kazanacak muhalefet adayının mevcut anayasa çerçevesinde cumhurbaşkanlığı yapması gerecek.

Ama nasıl?

Bu, elbette nasıl ve hangi programla iktidar üzerinde partilerin hem fikir olmasını, mecliste etkileşim için de çalışmalarını gerektirir.

Türkiye bunu becerebilir mi?

HDP olmadan bu gerçekleşebilir mi?

HDP’yle yeni bir toplumsal sözleşme için tam ittifak şıkkı (ideal ama az gerçekçe) ile krizlere açık dar ittifak şıkkı (sorunlu ama daha gerçekçi) arasına sıkışmış bir Türkiye karşımıza çıkar bu durumda.

Önümüz Erdoğan seçimleri kaybetse de o kadar açık değil.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Radyoloji emekçilerinin haklarına tırpan: ‘Patronlar için yapıldı, kanser vakaları artar’

Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara radyoloji bölümünde çalışan sağlık emekçileri tepki gösterdi. Kimisi “Personeli çok çalıştırmak isteyen patronlar için yaptılar” derken kimisi de “Kanser vakaları artacak Sağlık Bakanlığı neden sessiz?” diye sordu.

Swap anlaşmaları ‘hatayı hatayla telafi’

Ekonomistlere göre Türkiye’nin swap anlaşmalarıyla Merkez Bankası’nın (MB) brüt rezervlerinde sağladığı artış çözüm değil. Gerçekte ihtiyaç duyulan çözüm ‘döviz alım ihaleleri.’ Ancak dolar/TL’nin tarihi rekor seviyelerinde seyretmesi ve yabancı girişinin azlığı nedeniyle bu da zor.