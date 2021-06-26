Ali Bayramoğlu: Önümüz Erdoğan seçimleri kaybetse de o kadar açık değil

Parlamenter sisteme geri dönüş büyük bir anayasa değişikliği, ardından mevzuat değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi, referanduma sunulması için en az 360 milletvekili lazım. Mevut kutuplaşmada bu rakamın bir blokta toplanması imkansız gibi görünüyor.

Anlamı ne bunun?

Böyle bir ihtimal karşısında seçimleri kazanacak muhalefet adayının mevcut anayasa çerçevesinde cumhurbaşkanlığı yapması gerecek.

Ama nasıl?

Bu, elbette nasıl ve hangi programla iktidar üzerinde partilerin hem fikir olmasını, mecliste etkileşim için de çalışmalarını gerektirir.

Türkiye bunu becerebilir mi?

HDP olmadan bu gerçekleşebilir mi?

HDP’yle yeni bir toplumsal sözleşme için tam ittifak şıkkı (ideal ama az gerçekçe) ile krizlere açık dar ittifak şıkkı (sorunlu ama daha gerçekçi) arasına sıkışmış bir Türkiye karşımıza çıkar bu durumda.

Önümüz Erdoğan seçimleri kaybetse de o kadar açık değil.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı