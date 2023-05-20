Ali Bayramoğlu: Muhalif bir siyasi rüzgar gerekiyor

İki aday arasındaki oy farkı çok değil. 2,5 milyonun, yarısı Kılıçdaroğlu’na kaysa, oy oranları eşitlenir. Kemal Kılıçdaroğlu, sandığa gitmeyen seçmeni, İyi Parti’nin kendisine oy vermeyen, (toplam seçmenin yüzde 2’ye tekabül eden) kesimini, Sinan Oğan’ın bir miktar seçmenini ikna ederek kendisine çekebilirse, böyle bir tablo doğar…

Ancak aynı imkanlara iktidar da sahiptir. Üstelik Erdoğan’ın ipi göğüslemesi için ihtiyacı olan seçmen sayısı sadece 250 bin civarında. Bunun yanında, genel oy kullanma eğilimleri iki blok arasındaki geçişsizliğe işaret ediyor. Oy kaymalarının daha çok AKP’den MHP ve YRP’ne, YSP’den CHP ve TİP’e doğru olduğunu görüyoruz. Yüzde 5 oy almaları beklenen, Gelecek ve Deva partilerinin tahminen yüzde 1-1,5’ta kalmaları, muhafazakar kesimden çok düşük oy almış olmaları bunun bir diğer göstergesi.

Ayrıca, sadece rakam toplamakla, toplama varsayımlarla doğru bir tahmin yürütmenin mümkün olmadığı, hem seçim sonuçları, hem Selçuki’nin yukarıdaki tespitiyle ortada…

O zaman bu kaymanın gerçekleşebilmesi için bir muhalif bir siyasi rüzgarın çıkması gerekiyor.

8-10 gün içinde böyle bir rüzgar çıkabilir mi?

Kolay değil.

Ama yine de çıkarsa nasıl ve hangi vasıtayla çıkar?

Ali Bayramoğlu’nun yazısı