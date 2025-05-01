Ali Bayramoğlu: Mağdur olan CHP kadar, mağdur eden AK Parti'nin oy oranları da artmış görülüyor 

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Genel tablo, iktidarda düşüş/muhalefette artış fikrini akla getirebilir. Ama siyasi eğilimler tam olarak böyle gelişmiyor. Mağdur olan parti (CHP) kadar, mağdur eden iktidar partisinin (AK Parti) oy oranları da artmış görülüyor. CHP oy oranını yüzde 4,2 AK Parti de 2,4 arttırmış bulunuyor. İki parti arasındaki fark da CHP lehine yüzde 2,8.

Bu araştırmaya göre muhakkak olan şu: Seçmen, siyasi gerilim, kabarma ve kutuplaşmanın artışından etkilenerek siyasileşiyor. Siyasete ilgi bu çerçevede artıyor, kararsızlar oranının düşmesi de bu ilgi yükselmesini gösteriyor. Sadece bu bile, mevcut verilerin kalıcılığının pek çok bakımından tartışmalı olduğuna gönderme yapıyor.

Kaldı ki, sanıldığı ötesinde, konjonktürel rüzgarın mağdurdan ve adalet fikrinden yana esmesine rağmen, muhalefetin beklentilerine uygun, çöken bir AK Parti, iktidara yürüyen bir CHP tablosuna pek benzemiyor. Ortada, kanımca, davranış tipinde bir kopuş eğilimi de görünmüyor. Yerleşik gelenekler, aidiyetler (sosyolojik) ile bağımsız ve rasyonel seçmen (siyasal) davranışının bir karması var. Hangi kefe ağır basacak belli henüz değil.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı