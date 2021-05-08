Ali Bayramoğlu: Karanlık hesaplaşmalar

Gücün, zorbalığın, yasa ve ahlak dışılığın ideolojisi yoktur. Güç oyununda ve güç oluşturmada önemli olan esas ve faydadır.

Susurluk döneminde, kimi PKK itirafçıları tetikçi katiller olarak kullanılmadı mı? Kimi mafya liderleri devlet ve temizlik işlerine kalkışmadı mı? Bu faaliyetleri MİT, Emniyet, JİTEM organize etmedi mi?

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Öyle..

Ama gelin görün ki, bu isimler, bu organizatörler bugün gücün ve devletin yeniden hizmetinde… Mafya liderleri, eski özel harekatçılar, MİT mensupları, emniyetçiler bu çerçevede bir araya geliyor. Dünün “karşı cephesi”, dünün “karanlık adamları”, kimisi mevcut iktidara karşı işlere kalkışmış olanları, fayda ve güç denklemi içinde iktidarın çevresinde toplanmış bulunuyor.

Sedat Peker’in youtube’da dolaşan açıklamaları, bir kez daha, bu yapıya, bu hesaplaşmaya hem işaret ediyor, hem bu hesaplaşmanın bizzat önemli bir parçası oluşturuyor.

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Bu bir kokudur.

Neyin kokusu olduğu bir süre sonra ortaya çıkar.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı