Ali Bayramoğlu: İktidar el değiştirse bile Türkiye uzun süre tahribatı gidermekle uğraşacak

AK Parti iktidarının yaptığı tahribatlar her geçen gün derinleşiyor.

Bunların başında kurumlar, özellikle devlet kurumları var.

Tahribat hem kurumların doku ve işleyişin şahıslarla, şahsi karar vericilere ikame edilmesinden, hem kadroların liyakatten uzak ve partizan bir çerçevede belirlenmesinden kaynaklanıyor.

Bugün pek çok kurumun bu istikamette yapısı değişmiş, içi boşalmış, işlevi tahrif olmuş, uzman ve yetişmiş kadroları iktidar partisinin temsilcileriyle dolmuş durumda.

Belli ki, 2023 seçimlerinde iktidar el değiştirse bile Türkiye uzun süre tahribatı gidermekle uğraşacak.

(…)Kurumların içinin boşalması devletin iç ve dış fonksiyonları bakımından son derece ciddi bir durum.

Muhalif siyasetçilerin iktidara gelirsek düzeltmek kısa zaman alır açıklamaları ise ikna edici görünmüyor.

Muhalefet seçimleri kazanır mı bilinmez, kazanırsa, seçim sonrasına çok iyi hazırlanması gerekir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı