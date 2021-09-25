Ali Bayramoğlu: HDP’nin sırtına yeni ve önemli bir sorumluluk yüklendi

HDP varlığıyla, Kürt meselesini, bu istikametteki talepleri siyasi olarak, siyasetin meşruiyet ve yasalığını öne çıkararak temsil eden bir yapıdır. Bu anlamda şiddetin yol arkadaşı değil, karşı alternatifi, anlayana, nihai anlamda panzehridir.

Nitekim CHP’nin bugün geldiği ve sürdürmesini temenni edilir noktada, HDP’nin, Sancar’ın ısrarlı çıkışlarının önemli bir payı vardır. Israrla siyaset kapısını çalan, demokratik mücadeleye davet eden HDP olmuştur.

Bununla birlikte bugün HDP’nin sırtına yeni ve önemli bir sorumluluk yüklenmiştir. Siyasi yolu üstlenmek, İmralı tartışmasından kaçınmak bu sorumluluğun önemli parçalarıdır.

Muhalefetin başkan adayının belirlenmesinde HDP etkili olması, sistemin bu anlamda içine girmesi, blok bir muhalif kanat oluşumu bu sorumlulukla yakından ilgilidir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı