Ali Bayramoğlu: Durum aslında ortada

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri geldi çattı.

İktidar cenahı kazanmış gibi havaya girmiş durumda.

Muhalif kesim ise, adayı beklentisine oranla yeterince oy almayınca hayal kırıklığına uğradı. Umutlar bir miktar kırıldı.

Durum aslında, “ortada”.

İki aday arasındaki oy farkı büyük değil. Dünyanın pek çok yerinde, iki turlu seçimlerde ilk turda geride olan adayların ikinci turda öne geçtiğini, seçimi kazandığını biliyoruz.

Bu, Türkiye’de de yaşanabilir.

Kararsız veya tereddütlü olduğu halde sandığa gidip Erdoğan -veya- Kılıçdaroğlu’na oy vermiş seçmen geri dönüş yaşayabilir. Bir taraftaki 1 puan eksilme, diğer tarafa artı 1 puan olarak döner, sonuç olarak yüzde 2 gücünde olur.

Oyların yer değiştirmesini veya yeni oy girişlerini ya da tersine katılımın düşme ihtimalini akla getiren birçok neden var.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı