Ali Bayramoğlu: Cumhur ittifakının hesabı pek gerçekçi görünmüyor

Malum bir süre önce Erdoğan, ardından Bahçeli yüzde 7’lik seçim barajı üzerinde anlaştıklarını açıkladılar.

Bunun anlamı ne?

İttifak sisteminin, seçim barajını ve bu düzenlemeyi karşılıksız kıldığı söylenebilir.

Nitekim mevcut kamuoyu araştırmalarını veri alacak olursak, muhalif kanatta SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin parlamentoya girebilmek için güçlü bir ittifaka ihtiyaç ya da Millet ittifakı içinde yer almalarının dışında yol görünmüyor. Muhtemelen üçü de seçimlerin belirdiği an bu istikamette davranacaklar ve yüzde 7’lik baraj onla bakımından herhangi bir anlam taşımayacak.

HDP’nin de aynı araştırmalarda oy oranı yüzde 10’nün üzerinde seyrediyor. Nitekim partinin eş genel başkanı Mithat Sancar, parlamenter yarışma için ittifaka ihtiyaçlarının olmadığını, oy potansiyellerinin barajı geçmeye yeterli olduğu söylüyor.

O zaman neden bu düzenleme?

Şundan: Millet ittifakının unsurları bu kanıda değil.

HDP’nin yüzde 10’luk oy oranın, barajı geçmesini sağlamak için muhalif kesimin verdiği “ödünç’ oylara bağlıyorlar. Barajı yüzde 7’ye çekerek bunu engellemeyi hedefliyorlar. Beklentileri ve tahminleri HDP’nin bu koşullarda yüzde 7’nin altında kalacağı.

Cumhur İttifakı’nın bu hesabı pek gerçekçi görünmüyor.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı