Ali Bayramoğlu: CHP’de kocaman bir ‘hiç’ var

CHP nasıl bir siyasi parti? İçinde bulunduğumuz çağda yılında hangi siyasi istikamete doğru gidiyor, Türkiye ve sorunları için neyi öneriyor?

Siyaseti esasen bu sorular, bu sorulara verilecek yanıtlar, yanıtlar etrafındaki eylem planları, eylemler tanımlar. Siyasete akan toplumsal enerji, melodi bunlardan doğar.

Bu sorular bakımından CHP’de şu an ortada kocaman bir ‘hiç’ var…

Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu CHP’yi bir kimlik partisi olmaktan çıkarmaya çalışıyor, kültür savaşlarına son vermeye, siyasi faaliyetin normalleşmesine gayret ediyordu.

Yeniler bunu bile aratıyor.

CHP olduğu yerde sayıyor.

Onunla birlikte muhalif kesimler de…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı