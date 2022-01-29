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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Bu ülkede ‘geliyor gelmekte olan’ diye bir denklem yok

Bu ülkede “geliyor gelmekte olan” diye bir denklem yok.

Türkiye sert ve muhtemelen sanıldığından daha dirençli bir iktidarla karşı karşıya.


“Düşmanların ittifakı” veya siyasi iktidar bloku meselesidir. Dindar muhafazakar ve askerler veya devlet, ulusalcılar, Kemalist kimi gruplar arasındaki ittifak, Türkiye’de hafife alınmakla birlikte, ciddi ve ağır vakıadır.

15 Temmuz rejimi sadece Erdoğan’ın değil, bu ittifakın bir ürünüdür.

(…) Yeni aday, seçimler, seçim sonrası için bu durumun, özellikle birinci halkanın bir anlamı olmalıdır.

Müttefikler birbirini korur mu? İktidar bloğu direnir mi? Veya dağılır mı, Yoksa bir unsuru (örneğin Erdoğan’ı) feda edip yerine yenisi mi arar? O zaman muhalif adayın kim olacağını belirlemekte etkisi olur mu? Ya da olmakta mıdır?

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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