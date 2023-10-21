Ali Bayramoğlu: Bir tür dünya savaşı yaşıyoruz

Daha önce de yazmıştım, üç otoriter daireyi…

İsrail vahşeti, Ortadoğu ateşi üzerinden tekrarlamakta yarar var

“İlk daire”de Çin, Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve benzerleri bulunuyor.

Küçük farklarla aynı siyasi modelin tezahürleri bunlar. Model, disiplinli-suskun-itaatkar toplum, merkezci, denetleyici, baskıcı siyaset, güç peşinde koşan sert devlet üzerine oturuyor. Ayırıcı diğer bir özellikleri kimlikçi olmaları. Milli kimlik, milliyetçilik, özellikle Batı’ya mesafe asli taşıyıcıları. Bu taşıyıcı aynı zamanda toplum-siyaset-devlet arasındaki ana bağ. Velhasıl toplumsal desteğe sahip demokrasi dışı otoriter rejimler bunlar.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı