Ali Bayramoğlu: Akşener, Erdoğan sonrasının alternatifi olur mu?

İyi Parti ittifaklar düzeninden, ilişkilerinden uzak, bağımsız bir yol izlemek istiyor. Ne tür bir değerlendirme yaptıkları biliyoruz. Mealen şöyle: “Yüzde 10’da kalmamızın nedeni yanlış siyasi taktikler ve ittifak politikaları izlemiş olmamızdı. Hem müttefiklerin olumsuz yönlerinin faturası da bize çıktı hem istediğimiz gibi hareket edemedik. Artık, birilerinin yükünü taşımadan ya da iş birliği yapmadan, siyasi öneri ve kimliğimizden taviz vermeden yol almalıyız…”

Bu söyleme Akşener, son zamanlarda “hatalarımıza rağmen yüzde 10 aldık. Seçmen bize buralarda, gözümün önünden ayrılma dedi” sözleriyle bir tuğla daha koydu.

Buradan sonuç alır mı? Umduğu ve beklediği gibi siyasi merkezi doldurur, Erdoğan sonrasının alternatifi olur mu?

Yanıtı elbet seçmen verecek.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı