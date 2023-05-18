Ali Bayramoğlu: 14 Mayıs’ta sandık bize ne dedi?

2018 seçimleriyle karşılaştırılırsa, iktidarın örselenip oy kaybettiği, muhalefetin ise güçlendiği ortada.

Ancak pandoranın kutusundan büyük muhalif bir dalga dalga çıkmadı. İktidarın örselemesi de, muhalefetin büyümesi de dengeleri ve iktidarı değiştirecek kadar güçlü olmadı.

İki bloğun yarıştığı seçimlerde önemli olan nicelik. Çoğunluk belirleyici ve kazanma esas. Hem şu an için hem ikinci tur bakımından kazanma/kaybetme görüntüsü ve motivasyonu da buna göre oluşuyor.

Velhasıl, Erdoğan kazanmaya bir adım uzak, parlamento ise bunu destekleyici bir biçimde yine cumhur ittifakının elinde.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı