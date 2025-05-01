Ali Apaydın: Liberal pratiklerin karşısına etkili sol söylemler koyamadığımız bir çağda yaşıyoruz, suistimal çağı!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sınıf kavramının tedavülden kalktığı bir çağda yaşamıyoruz asla! Sadece liberal söylemler ve pratiklerin karşısına güçlü ve etkili sol söylemler koyamadığımız bir çağda yaşıyoruz –bir suistimal çağında!

Şunu vurgulamak gerek ki; bugün, kullanmakta olduğumuz haklarımız ve özgürlüklerimizin başat kaynağı olan sol hareketlerin elde ettiği kazanımlardan faydalandığımız kadar aynı sol hareketlerin yaptığı yanlışların da bedelini ödüyoruz. Ki bu yanlışların en büyüğü, sol söylemleri geliştirmek ve genişletmek yerine onları ideoloji hizmetçiliğine dönüştürme yanlışıydı. Ki bu yanlış yüzünden, yüzyılı aşkın süredir feminizm ve veganizm gibi mücadele alanlarını önemsememenin neleri gözden kaçırıp nelere mal olduğunu fazlasıyla deneyimlediğimiz bir geçmişimiz var artık.

Öte yandan, bu yanlışları görerek, bir mücadele alanını nasıl geliştireceğine kafa yormak yerine büyük ya da küçük çeşitli anlatılar içinde kendine bir kimlik bulmakla yetinmeye çalışan günümüz solunun yaptığı yanlışların bedelini de ödüyoruz aynı şekilde! On yıllardır ekonomik temelli sınıfsal mücadeleden kopuk bir şekilde cinsiyet, cinsel yönelim, duyarlılık vb gibi daha farklı temellere dayalı mücadele alanlarıyla yetinmeye kalkanların da nasıl bir suistimal kültürüne yol açtığına fazlasıyla tanık olduk, oluyoruz.

Ali Apaydın’ın yazısı