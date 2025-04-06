Ali Alper Alemdar: Boykotu daha etkili bir araca çevirmek için alternatif örgütlenmeler düşünülmeli

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve devamında gelen protestolarla başlayan toplumsal direniş, ülke genelinde 2 Nisan itibarıyla boykot hareketine dönmüştü. Ekonomik boykot, toplumun örgütlü direnişini sürdürmesi adına kritik bir adımdır. Ancak CHP, boykotun kapsamını dar bir sermaye çevresiyle sınırlandırarak Koç ve Sabancı gibi iktidarla iş birliği yapan büyük tekellere dokunmamaktadır. Bu durum, boykotun sınırlarını ve çıkmazlarını gösterirken, uzun vadede alternatif ve demokratik bir ekonomik örgütlenmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu yazıda böylesi alternatif örgütlenmeleri tartışacağım. Bu bağlamda, belediyeler ya da yerel yönetimler destekli işçi kooperatifleri, sosyal kooperatifler, platform ve açık-kaynak kooperatifleri ile çok paydaşlı (işçiler, üreticiler, sendikalar ve kamu) kooperatifler, ekonomik mücadeleyi politik mücadeleyle birleştiren yeni bir yol açabilir.

Kuryeler, belediye ve üniversitenin mülkiyetini beraber paylaştığı kooperatifte kâr paylaşılıp, yönetim ve karar alma mekanizmaları demokratik şekilde yürütülür. Bu şekilde Bologna’da kapitalist platformların etkisi azaltılıp, daha sağlıklı çalışma şartları ile ihtiyaç odaklı bir model kurulabilmiştir. Boykotu uzun vadeli ve daha etkili bir araca çevirmek için bu tarz alternatif örgütlenmeleri politik mücadelenin yanında düşünmek önemli olacaktır. Keza, boykot, kısıtlı sayıdaki markalar üzerinden yapıldığında hem etki gücünü hem de devamlılığını orta ve uzun vadede kaybedebilir.

CHP yönetici ve üst kadrolarının kendi sınıfsal pozisyonları gereği bu tarz örgütlenmelere sıcak bakmayacakları bir gerçek. Fakat CHP üzerindeki, protestoları sürekli kılan ve boykota kadar taşıyan toplumsal baskı, demokratik ve öz yönetime dayalı bu dayanışma modelleri için de kurulabilir. Böylece boykot, markaların ürünlerini tüketmemekten ziyade yaratılan toplumsal artı değerin yine dayanışma ağları içinde kalmasına ve yine toplumun refahı için kullanılmasına olanak verebilir. 2 Nisan boykotu toplumsal mücadele kapsamında önemli bir kapı açtı. Boykotun açtığı kapıdan daha ileriye gitmek içinse AKP iktidarının ve sermaye gruplarının çizdiği sınırları aşmak gerekiyor. Kooperatifler ve belediye destekli kooperatiflere dayalı dayanışma ekonomileri bu konuda önemli bir ekonomik ve politik araç olma potansiyeli taşımaktadır.

Ali Alper Alemdar’ın yazısı