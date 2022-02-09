Alevilere küfreden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada Alevilere küfür ve hakaret eden kişi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yakup T. adlı kişinin söz konusu görüntülerinin dolaşıma girmesi üzerine çalışma başlattı.

AA’nın aktardığına göre İzmit’te gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli başsavcılığının açıklamasında, Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti: “Sosyal medyada milletimizin ortak değerlerine ve inançlarına hakaret eden şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma adli makamlar tarafından yürütülmektedir.”