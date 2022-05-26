Aldığı uyuşturucu limon tozu çıkınca savcılığa şikayette bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde aldığı uyuşturucu madde limon tozu çıkan şahıs savcılığa şikayette bulundu. Savcılık şahsa uyuşturucu kullanımından işlem yaparken satıcıyla ilgili arama kararı çıkarıldı.

İHA’nın haberine göre Gemlik’te uyuşturucu madde kullanan H.Ç., Gemlik’te sosyal medya üzerinden Ç.Y. ile metamfetamin almak için anlaştı. İfadesinde 200 TL verdiğini iddia eden H.Ç., parayı elden verdiğini, maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi.

Konu ile alakalı savcılığa giden ve üç aydır kullanmayı bıraktığını öne süren H.Ç.’ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı ile alakalı da arama kararı çıkarıldı.