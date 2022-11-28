Albayrak’ın projesi suya düştü: Türkiye 10 binlerce yazılımcı kaybetti

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı’nın aktardığı verilere göre, 2021’de 30 bin kadar yazılımcı yurt dışına gitti. Bu sayı 100 bine kadar çıkabilir.

Albayrak’ın projesi 1 milyon yazılımcı hedefliyordu. (AA-Pixabay)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye bakanı olduğu dönemde ‘1 milyon yazılımcı’ adlı bir projeyi duyurmuştu. 21 Nisan 2020’de duyurulan bu projeye göre 2023’e kadar ‘bilgi teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi’ hedefleniyordu.

Günümüzde bu projenin sitesi duruyor. Hedef 1 milyon yazılımcıyken, ekonomik krizle refah seviyesi düşünce hedefin şaştığı, hatta eksiye doğru ilerlediği görülüyor.

Yazılımcılar yurt dışına yöneliyor; bunun en önemli nedenleriyse düşük maaş ve uzun çalışma saatleri. Dijitalleşme hız kesmeden sürerken, şirketlerin yazılımcı ihtiyacıysa günden güne artıyor.

BloombergHT’den İlayda Kılıçay’a konuşan YASAD Başkanı Kamalı, yeni nesil teknolojilere işgücü yetiştirme konusunda Avrupa’nın zayıf olduğunu ve bunun ülkeler için ciddi problem haline geldiğini belirtti.

Avrupa işgücü açığını başka ülkelerden karşılayarak kapatırken, Türkiye’deki yazılımcılarıysa yurt dışına yöneldi.

2021’de 30 bin yazılımcının yurt dışına gittiğini ve bu sayının 100 bine çıkabileceğini söyleyen Kamalı, şunları kaydetti: “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil.”

‘Daha çok yazılımcı yurt dışına gidecek’

Yazılım şirketlerinin mevcut iş gücünü kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birinin de uzun çalışma saatleri olduğunu vurgulayan Kamalı, şunlara dikkat çekti: “Uzakta çalışılabildiğinden ötürü şirket bağlılığı zayıf kalıyor, artan çalışma saatleri ve iyi fırsatlar yazılımcının başka işe geçmesiyle sonuçlanıyor. Böylece geride kalanların üzerinde de büyük bir çalışma baskısı oluşuyor. Bir yazılımcıdan memnunsanız o kişinin arkadaşlarından da CV istenir, işe alımın yüzde 30’u tanıdık üzerinden olur. Bu nedenle bir kişinin işten çıkması bir yıl içinde beş kişinin daha işi bırakması anlamına geliyor.”