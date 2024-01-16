Alaska Havayolları kılpayı atlatılan faciaya karşılık yolculara 1500’er dolar teklif etti

Alaska Havayolları, havada paneli patlayan uçağın yolcularına 1500 dolar (45 bin 150 lira) ödemeyi teklif etti. Miktarı komik bulan yolcular, şirketin 1550 doları neye göre hesapladığını sorguladı.

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Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Max 9 uçağı, kalkışından 35 dakika sonra, bir pencereyi de içine alan parçasının kopması üzerine acil iniş yapmıştı.

ABD’de bu nedenle ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştu.

Türk Hava Yolları da (THY) filosundaki beş ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçağını seferden çektiğini duyurmuştu.

Boeing, “Buna öncelikle hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Her adımda yüzde 100 şeffaflıkla yaklaşacağız” demişti.

Washington Post‘un aktardığına göre Alaska Havayolları, kazanın ardından yolculara bir e-posta göndererek 1500 dolar teklif etti.

Yolcular bu miktarın yaşadıklarını karşılayıp karşılamadığını tartışıyor. Havayollarının bu miktarı belirlerken kendilerine danışması gerektiğini söyleyen yolcular ‘şirketin 1500 doları nasıl hesapladığını’ sorguladı.

Yolculardan bazıları da Alaska Havayolları aleyhine dava açmayı düşünüyor.