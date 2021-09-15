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Yaramazlara biraz batar!

Alanya’da ‘gürültü’ tartışması: Biri tutuklandı, diğerinin hayati tehlikesi var

Antalya’da gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir kişiye sopayla saldıran kişi tutuklandı.

AA’nın haberine göre Alanya ilçesindeki Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan marketin önünde, iki kişi arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.


Kavgada 41 yaşındaki M.B’nin sopayla vurduğu 35 yaşındaki V.G. kolundan ve başından aldığı darbelerle ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

V.G.’nin hayati tehlikesi bulunurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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