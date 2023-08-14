Alaattin Aktaş: Yüzde 58 enflasyon hayal mi oldu?

Ağustos ayında da temmuzdaki gibi bir oran görebilir miyiz? Doğrusu hiç şaşırtıcı olmaz.

Bu ay da temmuzdaki gibi yüzde 9.49 artış olduğunu varsayalım; bu durumda sekiz aylık TÜFE artışı yüzde 44’e dayanacak ve yıl sonunun yüzde 58’lik tahmini için dört ayın toplamına yalnızca yüzde 10’luk bir marj kalacak.

Dolayısıyla bu gidişle Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 58 olarak tahmin ettiği ve piyasaların pek gerçekçi bulduğu oran şimdiden hayal olmuş gibi görünüyor.

Mevcut durumda son beş aydaki artış toplam yüzde 20.5’te tutulabilirse yıllık yüzde 58’de kalınacak. Yüzde 20.5 de, son beş aydaki aylık ortalama artışın yüzde 3.8’de kalmasıyla mümkün.

İyi de ağustos öyle bir ilerliyor ki aylık yüzde 3.8 anlamını yitirdi. Ağustos, temmuzla yarışmaya başladı!

Daha şunun şurasında dört gün önce 10 Ağustos’ta bu köşede yüzde 5’lik bir artışı öpüp başımıza koymamız gerektiğini belirtmiştim. Çünkü gidişat yüzde 5’lik bir oranda kalmanın çok zor olacağına işaret ediyordu. Nitekim zamlar öylesine hızlandı ki bu kadar kısa sürede artık yüzde 5 gibi bir oran tümüyle hayal oldu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı