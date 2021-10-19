Alaattin Aktaş: Yıllardır bir kere bile, evet bir kere bile kur hedefi tutmaz mı?

Yüzlerce çalışan oturuyor, adeta gece gündüz çalışıyor, ortaya orta vadeli program çıkıyor. Bu programda gelecek üç yıla ilişkin kur varsayımı da var.

Yıllardır bir kere bile, evet bir kere bile kur hedefi tutmaz mı? Hani “ilaç niyetine” denir ya, aynı o şekilde, bir yıl bile hedefi yakalamak nasıl mümkün olmaz?

Sonra da ülkede yatırım yapılmıyor, yabancı Türkiye’ye gelmiyor…

İnsanlar önünü göremiyor ki yatırım yapsın, yabancılar gelip Türk menkul kıymetlerini alsın.

Bir iş insanı yatırım yapacaksa öncelikle enfl asyonun ne olacağını, kurun nasıl seyredeceğini bilmek ister. Hele hele döviz cinsi borçlanmaya gidecek ve dış borç kullanacaksa dövizin seyrini mutlaka bilmek ister.

Eğer orta vadeli programlarda dile getirilen değerleri esas alırsa, kurun seyrini bildiğini zanneder ve çok fena yanılır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı