Alaattin Aktaş: Yeniden değerleme oranını yüzde 60 düzeyinde varsaymak hiç yanlış olmaz

2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı (YDO) üç aşağı beş yukarı belli sayılır. TÜİK’in 3 Kasım cuma günü açıklayacağı ekim ayı Yİ-ÜFE verileriyle kesinleşecek olan 2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 59-60 olacak. Bu oranlar en fazla artı-eksi bir puan oynayabilir.

YDO, eylül ve ekimdeki Yİ-ÜFE değişimiyle kesinleşecek. Ancak bu aylardaki oranlar YDO’yu artık çok fazla etkilemeyecek. Örneğin bu iki ayda Yİ-ÜFE hiç artmasa bile o durumda YDO yüzde 57 dolayında oluşacak. Söz konusu iki ayda fiyatlar mutlaka artacağına göre makul YDO yüzde 59-60 arası olacak.

2024 yılının yeniden değerleme oranını yüzde 60 düzeyinde varsaymak hiç yanlış olmaz.

YDO yüzde 60 olduğu takdirde bir dizi vergi, ceza ve harç bu orana bağlı olarak değişecek. Ancak bazı vergiler için Cumhurbaşkanının farklı oran uygulama yetkisi bulunuyor.

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Cezalarda ise değişiklik yapılamıyor ve cezalar YDO ne kadar artmışsa otomatik olarak o oranda artıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı