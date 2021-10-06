Alaattin Aktaş: Yeni çekirdekler bulunmalı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi için can simidi gibi sarıldığı çekirdek enflasyon ağustos sonunda yıllık bazda yüzde 16.76 artmıştı. Merkez Bankası bir bu orana baktı, bir yüzde 19’luk politika faizine ve aradaki 2.24 puanlık farkı bir puan daraltarak 1.24’e indirdi.

Ancak eylül sonuna geldik, bir de baktık ki çekirdek enflasyon artık yüzde 16.98 düzeyinde. Yani aradaki fark 1.02 puana gerilemiş.

Şu durumda Merkez Bankası yine faiz indirebilir mi?

Bir varsayımda bulunalım; şöyle bir seyir ortaya çıkarsa ne olur:

“Ekimin 21’ine yaklaşılmış, PPK toplantısı hazırlıkları sürüyor. Piyasadaki fiyat hareketlerinden elbette Merkez Bankası da bir şekilde haberdar ve çekirdek enflasyonda belirgin bir artış olacağı tahmin ediliyor. 21 Ekim toplantısında faiz indirimine gidilmesi gündemde hiç yok, kimse bunu dile bile getirmiyor. Kaygı, kasım başında açıklanacak çekirdek enflasyonun yüzde 18’in üstüne çıkma olasılığı. 3 Kasım’da ekimin fiyat gerçekleşmesi açıklanacak, Merkez Bankası’nın PPK toplantısı ise 18 Kasım’da. Çekirdek enflasyon bu iki hafta faizin üstünde oluşursa yaşanacaklarla nasıl baş edilecek?”

Böyle bir senaryonun gerçeğe dönüşmesi halinde Merkez Bankası ya kasımda faiz artırmak zorunda kalır ya da yeni bir çekirdek bulur. Ama 3-18 Kasım arası felaket günleri gibi geçer. Tek teselli, çekirdek enflasyonun ekim sonunda yıllık bazda yüzde 18’i aşma olasılığının pek bulunmaması.

Alaattin Aktaş’ın yazısı