Alaattin Aktaş: Yeni bir faiz indirimi geleceğinin işareti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun geçen ayki toplantısından sonra yapılan açıklamada faiz indirimi için yıl sonuna kadar artık daha küçük bir marj kaldığı belirtilmişti. Yani faiz indiriminin devam edeceği, ancak bu kez indirimlerin kalan iki ayda ekimdeki gibi 2’şer puan olmayabileceği vurgulanmıştı.

Bu ifadeden kasım ve aralık toplantılarında da faiz indirimine gidileceği sonucunu çıkarmak yanlış olmaz. Bu ayki toplantı 18 Kasım’da, yani haftaya perşembe günü. Merkez Bankası bankalara gelen dövizin daha fazlasına zorunlu karşılık olarak el koyma kararı alırken muhtemelen “Ben faizi daha da düşüreceğim, vatandaş döviz alacak ve bunu bankalara yatıracak, hiç olmazsa benim payıma da daha fazlası düşsün” istemiş olabilir.

Dolayısıyla dünkü zorunlu karşılık artırma kararı, 18 Kasım’daki Para Politikası Kurulu’ndan yeni bir faiz indirimi geleceğinin işareti olarak okunabilir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı