Alaattin Aktaş: Yazın ucuz meyve sebze hayal

Her ne kadar Maliye Bakanı Nureddin Nebati yıllık enflasyonun aralıktan itibaren düşeceğini söylüyor, yani örtülü biçimde bu yıl içinde fiyatlarda gerileme beklenmemesi gerektiğini ifade ediyorsa da, tarım ürünlerinde yaz aylarında ortaya çıkacak bolluk sayesinde bir rahatlama yaşanacağı da umulmuyor değil. Normalde böyle olması da beklenir zaten.

Ama bu yıl normalin ötesinde bir gidişatın ayak sesleri çok güçlü biçimde duyuluyor. Yaz aylarında mevsim meyve ve sebzelerinde de pek ucuzluk olmayacak gibi…

Daha yaza ve o bolluk dönemine çok zaman olduğu düşünülebilir. Bolluk olacak mı, olmayacak mı, o da sevgili meslektaşım Ali Ekber Yıldırım’ın alanına girer zaten. Ben yalnızca maliyetleri ortaya koyan verilerden yola çıkarak bolluk olsa da bunun pek ucuzluk getirmeyeceğini söyleyebilirim.

Beni bu düşünceye iten TÜİK’in verileri…

Alaattin Aktaş’ın yazısı