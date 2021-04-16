Alaattin Aktaş: Yazarlık başka, başkanlık başka!

Para Politikası Kurulu’na dün kim başkanlık etti, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.
Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilmeden çok kısa bir süre önce 9 Mart’ta köşe yazdığı gazetede sıkı para politikasından vazgeçilmesi gerektiğini savunduğu bir yazı kaleme almıştı.
Peki dünkü açıklamada Kavcıoğlu’nun imzasıyla ne deniliyor:
“…Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.”
Üstelik 9 Mart’ta faiz yüzde 17 düzeyindeydi. Sahi dün niye faiz indirimine gidilerek sıkı parasal duruştan vazgeçilmedi ve enflasyonun düşmesine katkı verilmedi?