Alaattin Aktaş: Yay boşaldığında kur oku çok daha ileri gidecek

Bu savaş yüzünden Türk parası değer yitiriyordu ve bu başımızın en büyük belası niteliğindeydi. Bakmayın 14’ün çok üstüne çıkan doların yeniden 13’lü seviyelere inmesine, indirilmesine; bu geri çekilmenin zorlama ile olduğunu, yapay olduğunu bilmeyen yok.

Biz hala yayı germekle meşgulüz. Şu gerçek bir türlü görülmek istenmiyor. Yay boşaldığında kur oku çok daha ileri gidecek. Bırakın biraz, germeyin bu kadar! Ama belli ki nisana kadar böyle gitsin isteniyor, nedenine bir sonraki bölümde değineceğiz.

Savaşın yol açtığı sorunlara şimdi bir de Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılmasından kaynaklanacak sorunlar eklenecek. Rusya sistemden tümüyle dışlanmıyor ama önemli bankalarına bu yasak geliyor.

Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin ödemeleri de tabii ki bu sistem çerçevesinde yapılıyordu. Aynı şekilde ithal ettiğimiz enerji ve tarım ürünleri için de ödemeyi bu sistemle gerçekleştiriyorduk.

Peki şimdi ne olacak, ödemeler nasıl yapılacak? Batı’nın İran’a dönük yaptırımlarını aşmak için başvurulan girişimler yüzünden bir kamu bankamızın nasıl davalık olduğunu unutmamak gerekiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı