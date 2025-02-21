Alaattin Aktaş: Yabancı için Türkiye artık pahalı

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İçeride konut fiyatlarında son bir yılda çok artış yaşanmamışsa da, geçtiğimiz yıllardaki artış ve gelinen düzey, yabancılar için de Türkiye’den konut almanın cazibesini azaltıyor.

Türkiye’yi, vatandaşlık almak için tercih edenlerin durumu başka. Ama çok parası olan bir yabancının da TC pasaportuna pek ihtiyacı olmasa gerek.

Kur artışı son yıllarda görece düşük seyretti; ancak konut fiyatları genele yayılmasa da belli bölgelerde hızlı bir artış kaydetti. Bu da aynı miktar dövizle istenen kalitede konut almayı zorlaştırdı. Sonuç da zaten sayılara yansıyor.

Yabancı artık konut almak için Türkiye’yi eskisi kadar tercih etmiyor. Bu gidişle bir süre sonra, hatta belki de bu yıl Türk vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul alımları, yabancıların Türkiye’deki alımlarını geçecek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı