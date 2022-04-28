Alaattin Aktaş: Vatandaşın hayat pahalılığından kurtulması nasıl mümkün olacak?

Mevcut durumda ortalama hane geliriyle temel ihtiyaçları karşılamak bile çok zor. Üstelik gidişat da olumlu yönde değil, tam tersi. Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğunu belirttik; bunların içinde çok sayıda üniversite mezunu da var.

Çoğu üniversite mezunu kendi alanlarında iş bulsa bile düşük ücrete razı olmak durumunda ve bunlar da geçim zorluğu çekiyor. En gözde mesleği icra eden hekimlerin bile geçim zorluğu içinde olduğu bir ülke haline geldik.

Enflasyon gün gelip duracak; tamam. Bu öyle pek kolay sağlanamayacak ama bir gün olacak. Duracak derken, sıfıra inmesinden söz etmiyoruz tabii ki ama en azından düşük oranlar görülecek. Hep böyle yanlış ekonomi politikaları uygulanacak değil ya.

Enflasyon çok düşük düzeylere indikten sonra vatandaşın hayat pahalılığından kurtulması nasıl mümkün olacak ya da olacak mı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı