Alaattin Aktaş: Vatandaşın cebinden çıkan para artmaya devam edecek

Bu yılın ocak ayında 780 (2003=100) düzeyinde beklenen endeks, soluksuz bir şekilde yükselerek gelecek yılın haziranında 907’ye çıkıyor. Ama bu yıl ocakta yüzde 52 düzeyinde tahmin edilen yıllık artış oranının, haziran 2023’te yüzde 12’ye ineceği hesaplanıyor.

Vatandaşın cebinden çıkan para artmaya devam edecek; ama enflasyon hep son bir yıldaki fiyat değişimi olarak ölçüldüğü için “Enflasyon düştü” denilecek.

Dikkat! Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Olan yalnızca “fiyatlardaki artış hızının yavaşlaması” hepsi bu.

Diğer senaryoya bakalım. Bu senaryoda da bu ocaktaki endeks yine 780, yıllık artış yüzde 52. Ancak haziran 2023’ün senaryosunda bu kez endeksin düzeyi daha yüksek; 970. Ama değişim oranı son bir yıl dikkate alınarak hesaplandığı için yine yüzde 12.

Alaattin Aktaş’ın yazısı