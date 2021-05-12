Alaattin Aktaş: Üretimin yüzde 0.7 arttığı bir ay sanayi istihdamı nasıl 480 bin kişi artar!

İstihdamın bir ayda 757 bin artması da çok önemli bir gelişme, 550 bin artması da…

Bu artışın hangi sektörden kaynaklandığını da biliyoruz. İstihdamı sürükleyen sanayi olmuş. Mevsim etkisinden arındırılmış hesaplamadaki 550 bin kişilik artışın 480 bini sanayi kaynaklı.

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O zaman insan şöyle bir yargıya varıyor:

“Demek ki sanayi üretimi mart ayında şubata göre tırmandı gitti…”

Ama hiç de öyle olmamış…

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TÜİK’in dün açıkladığı sanayi üretimi verilerine bakıyoruz; mart ayındaki üretim takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış hesaplamaya göre şubata kıyasla yalnızca yüzde 0.7 artmış.

Sanayi üretiminin yüzde 0.7 arttığı bir ay sanayi istihdamı nasıl olur da 480 bin kişi artar ki!

Mutlaka bir izahı vardır, hem zaten olmalıdır ama nedir bu durumun açıklaması, biz bilmiyoruz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı