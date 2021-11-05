Alaattin Aktaş: Üretici fiyatlarındaki artışta sona gelinmedi

Hem tablo, hem grafik çok açık; iki endeks arasında böylesine fark daha önce hiç görülmüş değil. Ama zaman içinde daha önceki yıllarda olduğu gibi iki endeksin birbirine yaklaşması beklenir.

İyi de bu nasıl olacak, önemli olan bu.

Bir kere önce şunu söylemek gerek; üretici fiyatlarındaki artışta sona gelinmedi. Hatta artış hız kazanarak devam edebilir. Bunun gerekçelerini dün yazdık. Siz “Kur artışına dayalı enflasyonla mücadele programı” yürüttüğünüz sürece bu artıştan kaçış yok. Yine dün vurguladık, yıllık ÜFE’de bir süre sonra yüzde 50 sınırı da aşılabilir.

Üretici fiyatlarında artış devam ettiği sürece tüketicinin yönünü aşağı çevirmesi beklenemez. Elbette gün gelecek üretici fiyatları artık artmaz olacak ve yataya dönecek. Belki yavaş yavaş gerileme de görülecek. Ama iki endeks arasında üçte biri bulan bu devasa fark bir şekilde fiyatlara, yani tüketici fiyatlarına belli ölçüde de olsa yedirilecek.

Bunun anlamı da açık; tüketici fiyatları artmaya devam edecek. Grafikteki o iki çizgi ne zaman birbirine yaklaşır ve bu yaklaşma hangi noktada olur, kestirmek zor ama üretici fiyatlarının hızla aşağı gelmesi pek beklenemeyeceğine göre demek ki çakışma yukarılarda bir yerde olacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı