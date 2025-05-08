Alaattin Aktaş: Türkiye'de enflasyonun gerçekte hangi düzeyde olduğu bilinmiyor

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Türkiye’nin enflasyon sorunu çok büyük. Bu sorun iki türlü… Enflasyonla bir türlü baş edilemiyor ya da belki de edilmek istenmiyor. Hadi diyelim edilmek isteniyor ama bu sefer de karşımıza başka bir sorun çıkıyor. Türkiye’de enflasyonun gerçekte hangi düzeyde olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor, çünkü ölçüm doğru yapılamıyor ya da yapılmıyor.

Vatandaş TÜİK’in açıklamalarını oran ne olursa olsun inandırıcı bulmuyor. Yaratılan ve her geçen gün üstüne tuz biber ekilen güvensizlik ortamının böylesine bir sonuç yaratması zaten kaçınılmaz. Hem vatandaşın tüm detaylara hakim olması, makro değerlendirmeler yapması da elbette beklenmez. Vatandaş yaşadığına bakar.

Peki TÜİK’in oranlarına olan güvensizlik yalnızca bir önyargı mı, yoksa bu durumun gerçekçi dayanakları var mı?

Olmaz mı, hem de çok sayıda…

Alaattin Aktaş’ın yazısı