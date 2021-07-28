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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Türk işçisine biraz saygısızlık olmuyor mu?

Açıklamayı yapan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve halen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olan Yasin Aktay. Ne mi demiş Yasin Aktay:

“İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden çok memnun. Suriyelileri çekin bu ülke ekonomisi çöker…”


Yasin Aktay’ın açıklamasının tartışmaları biter gibi olmuştu ki bu kez AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin açıklaması geldi. Özhaseki de aynı görüşteydi:

“Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüz binlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyor. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor.”

Eğer sanayimiz, mülteci istihdamı sayesinde ayakta kalabilecek nitelikteyse, bu sanayi ile mi Batı’ya kafa tutacağız yani? Ya da gelişmiş ülkeler bu sanayiyi mi kıskanıyor?

Suriyeli mültecileri çok sevebilirsiniz. Muhalefet “Onları göndereceğiz” dediği için aksi bir görüş dile getirmek uğruna buna karşı çıkabilirsiniz. Bunlar siyasette olan şeyler.

Ama “Ekonomimizi, sanayimizi onlar ayakta tutuyor” dediniz mi bu en azından Türkiye ekonomisini gerçekten ayakta tutan sanayiciye, Türk işçisine biraz saygısızlık olmuyor mu?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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