Alaattin Aktaş: Turizmde hesaplar çok fena şaşacak gibi

Yeni ekonomi programına göre bu yıl için turizmden elde edilmesi öngörülen gelir 19.8 milyar dolar. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir gelirden söz ediyoruz. Geçen yılki gelir 10.2 milyar dolarda kalmıştı. Yani turizm gelirini neredeyse ikiye katlamayı öngörüyorduk.

Hem zaten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen yıl 15 milyona gerileyen turist sayısında hedefin bu yıl 31 milyon olduğunu söylemişti.

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Ama bu hesaplar çok fena şaşacakmış gibi görünüyor.

Öyle bir gidişat söz konusu ki turist sayısı ve gelirini geçen yılın bir kat üstüne çıkarmak şöyle dursun, geçen yılki düzeyi yakalayamama durumu bile söz konusu olabilecek. Herkes zora girecek Şu anki tablo değişmez ve sorun çözülmezse bizi neyin beklediği açık.

Alaattin Aktaş’ın yazısı