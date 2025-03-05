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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: TÜİK yaptığı yanlışı görmüş olacak ki 'uzman doktor muayene ücreti' tanımını kaldırdı

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TÜİK yaptığı yanlışı nihayet görmüş olacak ki “uzman doktor muayene ücreti” tanımını madde listesinden kaldırdı.


Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklandığı haber bültenine ilişkin istatistik tablolarda yer alan madde listesinde 0621201 koduyla yer alan kalemin tanımı “doktor muayene ücreti ve katılım payları” olarak değiştirildi.

0621201 yedili koduna temel teşkil eden 06212 beşli kodunun tanımı ise yine biraz farklılık gösteriyor. Bu beşli kodun tanımı “ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)” olarak geçiyor.

Beşli kodu 06212 olan ayakta tedavi hizmetlerinde ocak ayında katılım paylarındaki artıştan dolayı %90’lık bir yükselme yaşanmıştı. Katılım payı zammı “şubat enflasyonunu kurtarmak” adına belli oranda geri alınınca bu kalemde şubatta %23 oranında gerileme kaydedildi.

Böylece ocak ayında 65 liraya çıkan bu kalemdeki ücret, geçen ay 50 liraya gerilemiş oldu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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