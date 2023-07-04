Alaattin Aktaş: TÜİK 4,95’in üstüne çıkmak istemez

TÜİK’in niye yüzde 4.95’in üstüne çıkmak istemeyeceğine gelince… Yüzde 4.95’in önemi şu; geçen yılın haziranındaki gerçekleşme yüzde 4.95 olduğu için daha yüksek bir oran, yıllık oranın artışa geçmesi demektir. Herhalde bu da istenmeyecektir.

Merkez Bankası aylar sonra faiz artıracak. Faizin artırıldığı ayın enflasyonu da yönünü yukarı çevirecek.

Ekonomi yönetimi böyle bir koz vermek ister mi?

Dolayısıyla her ne kadar makul hesaplamalar çok daha yüksek oranlara işaret ediyorsa da TÜİK’in açıklayacağı oran çok muhtemeldir ki haziran ayı için yüzde 4.95’in altında kalacaktır.

Herhalde bu oranı fiyat etiketi gibi yüzde 4.94 düzeyinde açıklayacak değiller, oranı şöyle yüzde 4’e doğru çekmenin kime ne zararı var! Tabii ki enflasyona göre zam alacak memur ve emekliyi saymazsak!

Alaattin Aktaş’ın yazısı