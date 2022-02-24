Alaattin Aktaş: TÜFE artışını kesinlikle yüzde 50’nin üstünde göreceğiz

Yıllık TÜFE artışını şubat sonunda kesinlikle yüzde 50’nin üstünde göreceğiz.
Şubat ayındaki yüzde 5’lik artışta yıllık oran yüzde 54.7’ye ulaşacak.
Aylık yüzde 4.5’lik artışta yıllık oran yüzde 54 düzeyinde oluşacak.
Şubat ayı artışının en iyi ihtimalle yüzde 4’te kalması halinde bile yıllık oran yüzde 53.2 olacak.
Yani yüzde 50’den kaçış yok!
TÜFE’nin geçen yıl şubatta yüzde 0.91 arttığını, 2021’in şubatı itibarıyla yıllık artışın da yalnızca 15.61 olduğunu hatırlatalım.
Yüzde 15.61’den yüzde 54-55’lere…
İşte bir yıllık enflasyon hasılatımız…