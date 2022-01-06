Alaattin Aktaş: TÜFE artışı şimdiden yüzde 40’a ulaştı

Enflasyonda köpük var mı, varsa da alınır mı, alınırsa nasıl alınır, bunu tartışaduralım; bugün ocak ayının ilk haftasını bile bitirmedik, henüz 6 Ocak ve yılbaşında yapılan zamlarla yıllık TÜFE artışı şimdiden yüzde 40’a ulaştı. Üstelik bu hesaplamayı doğal olarak dün yaptığımızı ve yılın henüz ilk beş günündeki hareketi kapsayabildiğimizi de belirtelim.

TÜFE kapsamında 400 kadar mal ve hizmet var ve bunların yalnızca ama yalnızca altısına ilişkin zamlar bizi yıllık bazda yüzde 40’lık düzeye taşıdı. Üstelik bu altı kalemdeki zamlardan doğacak fiyat yansımalarının dolaylı etkilerini gözardı ettiğimiz halde bile yıllık oranın yüzde 40’a ulaştığını gördük.

Alaattin Aktaş’ın yazısı