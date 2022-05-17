Alaattin Aktaş: Toplam yük 30 milyar liraya doğru gidiyor

Kur korumalı mevduat uygulaması çerçevesinde Hazine tarafından hesap sahiplerine nisan ayında da 4 milyar 555 milyon lira ödendi. Bu çerçevede mart ayındaki 11 milyar 700 milyon liralık ilk ödemeyle birlikte iki aydaki ödeme 16 milyar 256 milyon liraya ulaştı.

Hazine’nin yaptığı 16.3 milyar liralık ödeme, TL cinsinden açılan hesaplara ilişkin kur farkını gösteriyor. Bu tutara DTH’den dönerek hesap açtıranlara Merkez Bankası tarafından yapılan ödemeler dahil değil. Merkez Bankası’nın yaptığı ödemeye ilişkin olarak 8 Nisan’a kadarki tutar belli ve o tutar 1.6 milyar lira. Sonrasını bilmiyoruz ve Merkez Bankası bu tutarı açıklamıyor.

Kur korumalı mevduatın kamuya yükü yalnızca fark ödemeleri de değil. Bu uygulama çerçevesinde yaklaşık 11 bin mükellefe DTH’den KKM’ye geçtikleri için kambiyo karı kaynaklı vergi muafiyeti tanındı. Bu şekilde vazgeçilen vergi tutarı da 10.2 milyar lira.

Yani toplam yük 30 milyar liraya doğru gidiyor. Üstelik kurdaki her artış, TL cinsi açılan hesaplar için Hazine’nin daha fazla ödeme yapması demek.

Alaattin Aktaş’ın yazısı