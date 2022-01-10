Alaattin Aktaş: TL tasarruf edenler cepten yemekten kurtulamadı

Tasarruf sahibi 2020 sonuna kadar mevduatına enfl asyonla neredeyse aynı düzeyde faiz alabiliyordu. Ama geçen yıl yüzde 36’yı aşan tüketici fiyat artışı faiz getirisini silip süpürdü ve tasarruf sahibi mevduattan getiri elde etmek şöyle dursun, yüzde 16’ya yakın zarar etti.

Geçen yıl en büyük kayıp ise yüzde 26’yı aşan oranla devlet iç borçlanma senetlerinde yaşandı.

Borsa yüzde 4 gibi az da olsa reel bir getiri sağladı.

Asıl kazanç ise dövizden ve altından elde edildi.

2012-2021 döneminde, yani on yılın toplamında Türk Lirası cinsinden tasarruf edenler cepten yemekten kurtulamadı. Ne TL cinsi mevduat hesabı açtıranlar, ne devlet iç borçlanma senedine yatırım yapanlar enfl asyonun üstünde getiri elde edebildi. Bu on yılda mevduatta yüzde 14, DİBS’te yüzde 32 reel kayıp oluştu.

Buna karşılık tasarrufunu altın alarak değerlendirenler çok yüksek oranda kar elde etti. Altın, enflasyonu deyim yerindeyse ezdi geçti.

Alaattin Aktaş’ın yazısı