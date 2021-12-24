Alaattin Aktaş: Tatsız bir iddia daha var

Şimdi bu sistemden yararlanmak isteyenler bankalara akın etse… Özellikle döviz hesaplarında belirgin bir çözülme olsa, yani döviz arzı artsa… Döviz kurlarındaki bu hızlı gerilemeyi açıklamak çok daha kolay olur.

Ama bunlar söz konusu değilken kur ne oluyor da geriliyor?

İki açıklaması var bunun…

Birincisi vatandaştan kaynaklanan bireysel döviz talebi bir anlamda bıçak gibi kesildi. Kurun daha da artmayacağı ve yönün aşağı doğru olacağı algısıyla talebin kesilmesi artışı önledi.

Bir diğeri ilkiyle bağlantılı olacak şekilde psikolojik etki.

Üçüncüsü ise piyasaya bir şekilde döviz sürüldüğü yolundaki iddialar. Merkez Bankası›nın kamu bankaları eliyle piyasaya dolaylı bir şekilde girip döviz sattığı konuşuluyor. Zaten döviz arzında belirgin bir artış olmasa kurun öyle üçte biri aşan bir oranda aşağı gitmesi pek beklenemezdi.

Tatsız bir iddia daha var.

Bu yeni mevduat sistemine geçiş öncesinde dövizin adeta bile isteye yükseltildiği ve açıklama yapılan gün birilerinin çok yüklü miktarda döviz sattığı iddiası da hiç yabana atılacak gibi değil.

Daha önce de yazdık; o gün hangi amaçla olursa olsun döviz alanlar büyük kayba uğradı. Normal bir ekonomide böylesine bir dalgalanma yaşanması görülmüş şey değil!

Örneğin doların 13 Aralık’ta 14 liranın altındayken bir hafta sonra 18 lirayı aşması, sonra dün bir ara olduğu gibi 10.5 liraya kadar gerilemesi…

Alaattin Aktaş’ın yazısı