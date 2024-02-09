Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Tahmin yüzde 36 ama Merkez Bankası da yüzde 39-40’a çoktan razı

Dile getirilen tahmin yine yüzde 36 olmaya 36 ama biraz detaya inip aylık varsayımlardan hareket edilince ortaya aslında Merkez Bankası’nın da yüzde 39-40’a çoktan razı olduğu gibi bir sonuç çıkıyor.

Gerçi böylesi bir sapmanın pek de önemi yok; hani tahmin örneğin 4’tür de gerçekleşme 8’e çıkmıştır, o durumda aradaki fark çok önemlidir. 36 yerine 40 olmuş, ne önemi var ki!


Üstelik Merkez Bankası zaten “42’ye kadar alanım var” diyor. Hem enflasyonda tahmin aralığı hiç bu kadar açılmamıştı ki. 30 ile 42 arası yerine örneğin 32 ile 40 denilmedi, bu oranların ortası da 36 ederdi. Belirsizlik o kadar derin ki, Merkez Bankası ta geçen yıl 2024’ün tahminini dile getirirken marjı böylesine geniş tuttu.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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